Nijerya Merkez Bankası (CBN) yaptığı yazılı açıklamada, kripto para biriminin, kara para aklamak ve terörü desteklemek için kullandığını belirterek, ülkedeki kripto para ile ilgili işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

Ülkede kripto para kullanımının, mevcut yasaların doğrudan ihlali olduğuna işaret edildi.

Açıklamada "Kripto paraların, uyuşturucu teminindeki rolü iyi biliniyor. Ayrıca son zamanlarda kripto para birimlerinin terörü finanse etmek için kullanıldığına dair raporlar var" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu tür işlemlere getirilen yasağın finansal teknolojiler üzerinde olumsuz etkisi olmayacağının altını çizdi.