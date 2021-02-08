Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yerel kolluk ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad kent merkezinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirileceği istihbaratı elde edildi.

Yolda önlem alan ekipler, aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araca el yapımı patlayıcı tespit edildi. Gözaltına alınan iki terörist, Tel Abyad Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burada sorgulanan teröristlerin ifadesinde bomba yüklü ikinci bir araç daha olduğu bilgisi alındı. Operasyon yapan ekipler, ikinci aracı da ele geçirdi. Gerekli incelemelerin yapıldığı araçlar daha sonra güvenli bir bölgede imha edildi.

Valilik açıklama yaptı

Saldırı girişimleriyle ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce danışmanlık hizmeti verilen Suriye Tel Abyad ilçesi kırsalında, yerel kolluk ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenleyecekleri yönünde alınan istihbarat üzerine, 05.02.2021 günü saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen yol kontrollerinde bir araçta yapılan aramada araca yerleştirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş olup, aracın şoförüyle birlikte toplam 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü ikinci bir aracın bilgisinin alınması üzerine yapılan arama ve kontrol faaliyetleri neticesinde, 06.02.2021 günü patlayıcı düzeneği kurulu ikinci bir araç daha ele geçirilmiştir. Yakalanan her iki araç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının akabinde güvenli alanlara çekilerek kontrollü bir şekilde patlatılmış ve yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır.