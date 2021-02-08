Fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuğun midesindeki bilyeler, 4 saatlik bir operasyonla çıkarıldı.

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Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, müdahaleyi yapan doktorlar, "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıknatıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi." açıklamasını yaptı.