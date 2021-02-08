Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Deney' için 54 tane mıknatıslı bilye yuttu, ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere’de yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison, midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını denemek için 54 tane mıknatıslı bilye yuttu.
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuğun midesindeki bilyeler, 4 saatlik bir operasyonla çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, müdahaleyi yapan doktorlar, "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıknatıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi." açıklamasını yaptı.
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