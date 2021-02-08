Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının, koalisyon güçlerinden aktardığı habere göre, Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) gönderdi.

Habere göre, son iki günde Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan beşinci İHA da etkisiz hale getirildi.

Haberde İHA'nın fırlatıldığı bölgeye ilişkin detay verilmezken, Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ı hedef alıyor

Koalisyon güçleri, dün Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü dört İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor

