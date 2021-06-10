Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya alınan kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapıldığı "Güvende Kal" uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Güvende Kal uygulamasıyla KKTC'ye gelen 11 bin 993 kişiye özel bileklik takıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Güvende Kal uygulaması öncesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif ve temaslı kişilerin karantina merkezlerinde toplandığını ve o günün şartlarında bunu yapmaya mecbur olduklarını belirterek, "Dijital sistemle birlikte inanıyorum ki ülkeye büyük bir yenilik getirdik, insanımıza büyük bir iyilik yaptık, devletimize de büyük bir kazanç sağladık" dedi.

"Bu salgın bitmemiştir"

Bakan Üstel, 1 Temmuz’da Avrupa Birliği’nin Green Pass ve Türkiye’nin e-nabız ve HES kodu uygulamalarıyla entegre olunacağını açıkladı.

KKTC halkına uyarıda bulunan Üstel, "Bu salgın bitmemiştir. Belki bir süre daha devam edecek. Vakalarımızın düşük olduğunu gören insanlarımızda, sanki salgından kurtulduk gibi bir hava söz konusu. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım, dikkatli davranalım" dedi.