Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'da askeri uçak düştü: 13 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Uçak Kazası
Son Haberler
- 08:15
- 08:04
- 06:51
- 06:37
- 06:05
Sıradaki Haber
İsrail'in Cenin'de düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz