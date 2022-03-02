Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay öncü ekibi, 5 tır insani yardım malzemesi ile geldikleri Romanya ile Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı.

Kiev'den dün kalkan ve yaklaşık bin kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye varmasıyla birlikte Türk vatandaşlarına Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Kızılay tarafından gıda desteği sağlandı.

Ekipler sadece Türklere değil, ihtiyacı olan tüm mağdurlara ikramda bulundu. Trenle istasyona ulaşan Türk vatandaşları da Kiev’de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleri ile paylaştı.

"Mobil ikram aracımızı kurduk"

Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk vatandaşlarımızın bu soğukta kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracımızı kurduk. Amacımız acil beslenme ihtiyaçlarına karşılık vermek adına buraya geldiklerinde sıcak çay, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunmaktır" dedi.

İkinci yardım konvoyu bu hafta yola çıkacak

Kızılay bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkartacak. Yeni konvoy ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak.