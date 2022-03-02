Rusya'dan yaptırım uygulayan ülkelere seyahat etmeyin önerisi
Yurt dışına gitmeyi planlayanlar için Rusya Federal Seyahat Acentesi Rostourizm, ülkeye yaptırım uygulayan ülkeler yerine Türkiye, Tunus, Mısır, BAE, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere gidilmesi tavsiyesinde bulundu.
Yurt dışına gitmeyi planlayanlar için Rusya Federal Seyahat Acentesi Rostourizm şunları önerdi:
Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere seyahatten kaçının bu ülkelerde kalmak zamanında ve güvenli bir şekilde dönmek riskli olabilir.
Tatil amaçlı seyahat tercihlerinizi kısıtlama olmayan ve Rusya'ya yaptırım uygulamayan Türkiye, Tunus, Mısır, BAE, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerden yana yapınız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Rosturizm ve Rosaviatsiya'nın sayfalarından güncel bilgileri takip ediniz
AB ve Kanada'nın hava sahası kısıtlaması yüzünden bazı latin Amerika ülkeleri şu an turistler için ulaşılabilir değil. Bu ülkelere giden yollar yüksek risk taşımaktadır
Tur operatörlerine Rusya'ya yaptırım yapan ve AB ve Kanada'nın hava sahasını kapamasından dolayı ulaşımı olmayan Karayip ülkelerine tur satışını durdurmalarını tavsiye ediyoruz
Daha önce Tur alan turistler gidecekleri yerlerin şu an kapalı olası durumunda alternatif bir yer belirlemek için tur operatörlerine başvurmalı
Tatilinizi Rusya'nın değişik bölgelerinde daha uygun ve güvenli bir şekilde geçirebileceğinizi hatırlatırız
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