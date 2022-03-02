Yurt dışına gitmeyi planlayanlar için Rusya Federal Seyahat Acentesi Rostourizm şunları önerdi:

Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere seyahatten kaçının bu ülkelerde kalmak zamanında ve güvenli bir şekilde dönmek riskli olabilir.

Tatil amaçlı seyahat tercihlerinizi kısıtlama olmayan ve Rusya'ya yaptırım uygulamayan Türkiye, Tunus, Mısır, BAE, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerden yana yapınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rosturizm ve Rosaviatsiya'nın sayfalarından güncel bilgileri takip ediniz

AB ve Kanada'nın hava sahası kısıtlaması yüzünden bazı latin Amerika ülkeleri şu an turistler için ulaşılabilir değil. Bu ülkelere giden yollar yüksek risk taşımaktadır

Tur operatörlerine Rusya'ya yaptırım yapan ve AB ve Kanada'nın hava sahasını kapamasından dolayı ulaşımı olmayan Karayip ülkelerine tur satışını durdurmalarını tavsiye ediyoruz

Daha önce Tur alan turistler gidecekleri yerlerin şu an kapalı olası durumunda alternatif bir yer belirlemek için tur operatörlerine başvurmalı

Tatilinizi Rusya'nın değişik bölgelerinde daha uygun ve güvenli bir şekilde geçirebileceğinizi hatırlatırız