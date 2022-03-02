Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, Ukrayna’yla savaş halinde olmasına ve Batılı ülkelerin yaptırım uygulamalarına rağmen Rusya'nın doğal gaz sözleşmelerinde yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin bir işaret olmadığını söyledi.

Alman hükümetinin, gaz şirketlerini Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar euroluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için görevlendirdiğine işaret eden Saverin, "Bu gazın nereden satın alınacağı üzerinde çalışılıyor." dedi.

Saverin, LNG alımının "çok kısa" sürede gerçekleşeceğinin altını çizdi.