Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya LNG için 1,5 milyar euro ayırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif doğal gaz tedarik kaynağı arayışı kapsamında, sıvılaştırılmış doğal gaz alımı için 1,5 milyar euro ayırdı.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, Ukrayna’yla savaş halinde olmasına ve Batılı ülkelerin yaptırım uygulamalarına rağmen Rusya'nın doğal gaz sözleşmelerinde yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin bir işaret olmadığını söyledi.
Alman hükümetinin, gaz şirketlerini Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar euroluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için görevlendirdiğine işaret eden Saverin, "Bu gazın nereden satın alınacağı üzerinde çalışılıyor." dedi.
Saverin, LNG alımının "çok kısa" sürede gerçekleşeceğinin altını çizdi.
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