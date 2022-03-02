Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor.

Başkent Kiev ve Harkiv olmak üzere Ukrayna'nın şehirlerine bombamdırman sürüyor.

Ukrayna'dan sivil ölümlerine yeni bir açıklama geldi ve Rusya'nın saldırıları sonucu 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı: Tıbbi yardım için insanı koridor açmaya çalışıyoruz

Ukrayna Sağlık Bakanı hastanelere ve eczaneleri tıbbi yapdımda zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Hastanelerde COVID-19 hastalarına acil oksijen ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı, tıbbi yardım için insani koridor açmaya çalıştıklarını belirtti.

Harkiv'e saldırı

Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı.

Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi.

874 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Buna göre, 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar geçen sürede yüzde 51,9'u Polonya'ya olmak üzere 874 bin 26 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 453 bin 982, Macaristan'a 116 bin 348, Moldova'ya 79 bin 315, Slovakya'ya 67 bin, Romanya'ya 44 bin 540, Rusya'ya 42 bin 900, Belarus'a 341 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 69 bin 600 mülteci geçti.