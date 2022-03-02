Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna tıbbi yardım için insanı koridor açmaya çalışıyor
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna Sağlık Bakanı tıbbi yardım için insani koridor açmaya çalıştıklarını söyledi.
Ukrayna Sağlık Bakanı hastanelere ve eczaneleri tıbbi yapdımda zorluklar yaşadıklarını söyledi.
Hastanelerde COVID-19 hastalarına acil oksijen ihtiyacı olduğunu vurgulayanSağlık Bakanı, tıbbi yardım için insani koridor açmaya çalıştıklarını belirtti.
Ayrıntılar geliyor.
Etiketler: Ukrayna Rusya Kiev Moskova Son Dakika
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