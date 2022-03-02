Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek
[Fotoğraf:AA]
Başbakan Rutte" Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek" dedi.
Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek.
Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek."
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