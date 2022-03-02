BM Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR'nin internet sitesine göre, toplamda 835 bin 928 kişi ülke sınırlarını aşarak kaçtı.

Bu rakam Salı günü açıklanan 677 binden büyük bir sıçrama katedildiğini gösteriyor.

Mültecilerin yarısından fazlası batıya, Polonya'ya gittiği bildirildi.

UNHCR rakamları 454.000 kişinin Polonya'ya kaçtığını gösteriyor; Macaristan'a 116 bin; 67 bin, Slovakya'ya; 65bin, Moldova'ya, 43 bin Rusya'ya, 38 bin Romanya'ya ve 350 Belarus'a.

52 bin kişi diğer Avrupa ülkelerine taşındı.

UNHCR, 18-23 Şubat tarihleri ​​arasında ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 96 bin 000 kişinin daha Rusya'ya geçtiğini kaydetti.

UNHCR, "Ukrayna'daki askeri saldırı, sivil altyapının tahrip olmasına ve sivil kayıplara neden oldu ve binlerce insanı güvenlik, koruma ve yardım arayışıyla evlerinden uzaklaştırdı" dedi.

UNHCR, dört milyondan fazla Ukraynalı mültecinin nihayetinde komşu ülkelerde korumaya ve yardıma ihtiyaç duyabileceğini tahmin ediyor.

BM Salı günü, Ukrayna'daki insanlara ve şiddetten kaçan mültecilere acil insani yardım sağlamak için 1,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Grandi, bunun 550,6 milyon dolarının barınma, acil yardım malzemeleri, nakit yardım ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla bölgedeki mültecilere yardım etmek için gerekli olduğunu söyledi.