Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, Rusya finans piyasasından fon çekilmesini önlemek ve finansal istikrarı korumak için, yerleşik olmayan tüzel kişilerin ve birçok ülkeden bireylerin hesaplarından yurtdışındaki hesaplara yapılan transferleri geçici olarak askıya aldığını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

