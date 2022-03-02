Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev metrosunda sabotajcı operasyonu
Kiev’de bir metro istasyonuna girenleri arayan polis, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi bulundu. Ayrıca, operasyonel bilgileri "düşmana" ilettiği belirlenen bir kişi de yakalandı.
Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir metro istasyonuna girenleri arayan polis, oyuncak ayı içine gizlenmiş mermi buldu.
Aramalar sırasında 5 kişi gözaltına alındı, birinde oyuncak ayı içinde kurşun bulunurken, başka birinin Ukrayna ordusuyla ilgili operasyonel bilgileri "düşmana" ilettiği belirtildi.
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