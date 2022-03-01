Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı
[Fotoğraf: Kızılay]
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasının ardından harekete geçen Türk Kızılay'ın yardımları ülkeye ulaştı.
Ukrayna Kızılhaç'ı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi.
Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay'ın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 5 tır ve mobil ikram aracı Ukrayna’ya ulaştı.
Ekipler, gönderilen yardımları koordine ederek dağıtmaya başladı.
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