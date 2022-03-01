Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmani ve Gervalla ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesi bir araya geldi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Kosova Mevlüt Çavuşoğlu
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