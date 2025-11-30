Kırgızistan'da halk erken milletvekili seçimleri için sandık başında

Seçimlerde ilk kez "Tunduk" adlı e-devlet sistemi üzerinden online oy kullanma uygulaması hayata geçirildi.

Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 ve yurt dışında 100 sandıkta kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmen, yerel saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla oy vermeye başladı.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek, parmak izi kontrolleri eşliğinde elektronik sistemle oylarını kullanabiliyor.

Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş ve biyometrik kayıt işlemini tamamlamış Kırgızistan vatandaşları oy kullanabilecek, oylama saat 20.00'de sona erecek.

MSK Başkanı oyunu çevrimiçi kullandı

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Tınçtık Şaynazarov, online oy kullanma uygulamasını bizzat deneyimledi.

Kaydının başka bir bölgede olması nedeniyle oyunu "Tunduk" adlı e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak kullanan Şaynazarov, gazetecilerin karşısında tekrar oy kullanmak istemesi üzerine sistemin buna izin vermediğini, böylece mükerrer oy kullanımının önüne geçildiğini vurguladı.

Şaynazarov, "Seçim sistemimiz iki defa oy kullanma hakkı tanımamaktadır." dedi.

Tek parti ve 460 bağımsız aday yarışıyor

Kırgızistan'da 90 sandalyeli meclis için düzenlenen seçimlerde, Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisi ile toplam 460 bağımsız aday yarışıyor.

30 seçim bölgesi oluşturulan ülkede, her bölgeden en fazla oy alan üç milletvekili seçilecek.

Seçimleri 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemci izliyor.