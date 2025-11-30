Sisi: Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Sisi, uluslararası toplumu Gazze Şeridi’nde savaşın neden olduğu yıkımın yeniden inşasında sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Abbas’a gönderdiği mesajda Mısır'ın Filistin davasına ve Filistin halkına yönelik sabit ve destekleyici tutumunu vurgularken, Filistin halkının topraklarına bağlılığını sürdürdüğünü, haklarından vazgeçmediğini ve onurla direndiğini ifade etti.

Sisi, dünyanın Filistin halkının zulüm ve zorbalığa karşı ortaya koyduğu efsanevi direnişe tanıklık ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, Filistin halkının yaşadığı acıların, İsrail'in saldırıları sebebiyle yaşanan Gazze Şeridi'ndeki yıkımın ötesinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e kadar uzandığını vurguladı.