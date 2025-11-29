Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2025 15:52

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 100'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 2 artarak 70 bin 100'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 100'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 354 kişinin öldüğü, 906 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 606 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 21 ila 28 Kasım tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 299 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 100'e, yaralıların sayısının 170 bin 983 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını açıkladı
16:29
Bakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
15:57
Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
15:50
Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti
15:40
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek
15:48
15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yolda
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ