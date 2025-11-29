Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
AA 29.11.2025 15:48

Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gittiğini bildirdi.

Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmaları sürdürmek için heyetini bu ülkeye gönderdiğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un başkanlığındaki heyetin yola çıktığını belirten Zelenski, savaşın sona ermesi için hızlı adımlar atmak istediklerini kaydetti.

Ukrayna heyetinin ABD tarafıyla yarın görüşeceğini, toplantının sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Zelenski, "Ukrayna, Amerika ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor. Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının artık ABD'de kesinleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna heyetine Yermak'ın yerine Umerov başkanlık edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, barış görüşmelerini yürüten Ukrayna heyetinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, dün istifa eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın yerine heyete Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov başkanlık edecek.

Devlet Başkanlığınca yayımlanan listeye göre heyette Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadim Skıbitskiy de yer alacak.

