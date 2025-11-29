Uzaylı söylentilerine NASA'dan nokta: Gizemli kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın sırrı çözüldü

Geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen ve Güneş Sistemi'mizi ziyaret eden üçüncü gezegenlerarası nesne (ISO) olan 3I/ATLAS, hem bilim dünyasını hem de sosyal medyayı karıştırdı. Uzaylı teknolojisi olduğu söylentileri dolaşırken, NASA kriz masasını toplayarak bu nadir ziyaretçi hakkındaki en kapsamlı bilimsel fotoğrafı paylaştı: 3I/ATLAS, doğal yollarla oluşmuş bir kuyruklu yıldızdır.

Gezegenlerarası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, Güneş'e doğru yaklaşırken parladıkça, çevrimiçi söylentiler de alevlendi. Hatta ünlü isimler bile NASA'dan bu cisim hakkındaki "dedikoduyu" dökmesini talep etti. NASA, mecburi personel izni döneminin (shutdown) sona ermesiyle birlikte uzun süredir beklenen bir brifing düzenledi. NASA Başkan Yardımcısı Amit Kshatriya, spekülasyonlara anında yanıt verdi: "Evrende yaşam belirtileri bulmayı çok istiyoruz. Ancak 3I/ATLAS bir kuyruklu yıldızdır."

Tüm kanıtlar doğal kökeni gösteriyor

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb'in de dahil olduğu bazı araştırmacılar, kuyruklu yıldızın hareketindeki garipliklerin gizlenmiş uzaylı teknolojisine işaret edebileceğini öne sürmüştü.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü'nden Nicky Fox, bu iddiaları kesin bir dille reddetti: "Bu nesne bir kuyruklu yıldız gibi görünüyor ve davranıyor. Hiçbir gözlemimiz, onun bir kuyruklu yıldızdan başka bir şey olduğuna inanmamıza yol açacak teknolojik bir imza göstermiyor."

Fox ayrıca, 3I/ATLAS'ın Dünya için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve gezegenimize 270 milyon kilometreden daha fazla yaklaşmayacağını da vurguladı. 2026 İlkbaharında Jüpiter'in yörüngesinden geçerken bile diğer gezegenlere yaklaşmayacak ve Güneş Sistemi'ndeki cisimler güvende olacak.

Güneş sistemi çapında dev gözetleme

3I/ATLAS'ın yörüngesi, Dünya tabanlı gözlemleri zorlaştırıyordu. Bu nedenle NASA, 20'den fazla farklı görevdeki ekibi bir araya getirerek, bir filo çapında takip kampanyası düzenledi. Dünya yörüngesinden Mars'a ve ötesine kadar düzinelerce uzay aracı, her biri farklı bir görüş noktasına sahip olarak bu nadir hedefi izledi.

NASA bilimcisi Tom Statler, bu çabayı "Herkesin bir kamerası var ve topun fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Hiç kimsenin mükemmel bir görüntüsü yok, herkesin farklı bir kamerası var," sözleriyle açıkladı.

Mars Reconnaissance Orbiter, Kuyruklu yıldızın buz ve tozdan oluşan komasını (saçlarını) 145 milyon km uzaktan görüntüledi.

JWST (James Webb Uzay Teleskobu), Gezegenlerarası bir cisme ilk kez kızılötesi bakış sağlayarak, bizim sistemimizdeki kuyruklu yıldızlara göre olağan dışı derecede yüksek karbondioksit/su oranını tespit etti.

Hubble Uzay Teleskobu, 446 milyon km uzaktan gözlem yaparak çekirdeğin olası boyutunu 427 metre ile 5.6 km arasına daralttı.

Daha uzak ve eski yıldız sistemlerine açılan pencere

Elde edilen veriler, 3I/ATLAS'ın muhtemelen çok uzun süredir yıldızlararası uzayda seyahat ettiğini gösteriyor. Statler, cismin Güneş Sistemi'ne giriş hızı göz önüne alındığında, kendi sistemimizden bile daha eski olabilecek çok eski bir gezegen sisteminden kaynaklandığına dair dolaylı kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Statler, "Bu beni açıkçası heyecanlandırıyor," diyerek, 3I/ATLAS'ın hem Dünya'nın hem de Güneş'in oluşumundan önceki kozmik tarihe dair bilgiler ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Kuyruklu yıldızın kimyasal yapısındaki karbon dioksitin suya oranının yüksek olması ve demire göre nikel açısından zengin bir gaza sahip olması gibi ilginç bükülmeler, bilim insanlarına diğer yıldız sistemlerinin yapısı hakkında yeni ipuçları sunuyor.