Dünya
AA 29.11.2025 10:24

Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından "otomatik imza yöntemi"yle (autopen) onaylanan Başkanlık kararnamelerinin feshedildiğini açıkladı.

Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, eski Başkan Biden tarafından imzalanan belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

Biden tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza yöntemiyle yapıldığını savunan Trump, Biden'ın doğrudan imzalamadığı başkanlık kararnamelerinin ve diğer belgelerin iptal edildiğini duyurdu.

Belgelerin imza sürecinde Biden'ın yer almadığına işaret eden Trump, bu belgelerin artık hiçbir "hukuki geçerliliği olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

"Otomatik imza" iddiaları

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının otomatik imza yöntemiyle imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump 25 Eylül'de, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora, selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırmıştı.

ABD Donald Trump
10:30
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen, Gazze’ye gece boyunca yoğun saldırılar düzenledi
10:27
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi
10:31
Türkiye 14. kez Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine seçildi
10:17
32 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı
10:08
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
09:57
ABD, Washington'daki saldırının ardından tüm iltica talebi kararlarını durdurdu
