AA 29.11.2025 04:39

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, katil İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırısını kınadı

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, işgalci İsrail'in Suriye'de Şam Kırsalı ilinin Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, katil İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırısını kınadı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarındaki tüm ihlalleri ile Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını bozma girişimlerini tamamen reddedildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırı kınandı.

Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Suriye'de tekrar eden ihlallerine, sınır bölgelerinde yaşayan halkı yönelik saldırgan eylemlerine son verilmesi talep edildi.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı ve bu saldırıların Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, katil İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırısını kınadı

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in gerginliği tırmandıran, güvenlik ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları engelleyen ciddi ihlallerinin durdurulması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyt Cin'i hedef alan saldırısı kınandı ve bu saldırının Suriye'nin egemenliği ile tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun 28 Kasım sabahının ilk saatlerinde Şam Kırsalı ilinin güneyinde Beyt Cin beldesinde düzenlediği saldırıda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Libya Suriye Suudi Arabistan Yemen
