AA 29.11.2025 02:11

Katil İsrail ordusu Tubas'a saldırılarını başlatmasından bu yana 130 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail ordusunun 26 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine saldırılarını başlatmasından bu yana 130 Filistinli darbedilerek yaralandı.

Katil İsrail ordusu Tubas'a saldırılarını başlatmasından bu yana 130 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Tubas'taki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Nidal Avde, "İsrail ordusunun Tubas'ta saldırısını başlatmasından bu yana, 130 Filistinli darbedilerek yaralandı" dedi.

Yaralananların 66'sının hastaneye kaldırıldığını belirten Avde, kalanların ise bölgede tedavi edildiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail askerleri, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
