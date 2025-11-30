Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
Dünya
AA 30.11.2025 12:03

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

ABD'nin California eyaletinde aile etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
[Fotograf: AP]

CBS News'ün haberine göre San Joaquin Şerif Ofisi Sözcüsü Heather Brent, eyaletin Stockton bölgesindeki etkinlik salonunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Brent, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

İlk bulguların saldırının hedef alınarak gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini belirten Brent, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bilgisini paylaştı.

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırının "bir çocuğun doğum günü partisinde" düzenlendiğini belirtti. Brent ise etkinliğin ayrıntılarını doğrulayamayacağını, bunu yalnızca "aile etkinliği" olarak nitelendirebileceğini ifade etti.

California Valisi Gavin Newsom da saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini duyurdu.

ABD
İşgalci İsrail ordusunun saldırılarında 150 Filistinli yaralandı
