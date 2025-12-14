Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.12.2025 10:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alım müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazatecilere açıklamalarda bulundu.

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
