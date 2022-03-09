Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
KFC Rusya'daki faaliyetlerini durduracak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD'li tavuk restoran zinciri KFC, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.
KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağını açıkladı.
Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.
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