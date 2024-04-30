Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2024 12:58

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 169'a yükseldi

Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 169'a çıktığı bildirildi.

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 169'a yükseldi
[Fotograf: DHA]

Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sellerin neden olduğu yıkımla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 169'a yükseldiği, 91 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapandığı kaydedilen açıklamada, birçok bölgenin de sular altında kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülke genelinde 200 binden fazla kişinin devam eden şiddetli yağışlar ve sellerden etkilendiği vurgulandı.

Kenya Demir Yolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisi'ne arazi sağlanması talimatını vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

ETİKETLER
Kenya Sel Yağış
Sıradaki Haber
Güney Kore'de 2 hastanede poliklinik ve cerrahi hizmetler askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı
13:20
Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na düştü
13:19
Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:25
Bakan Tekin: Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız
13:12
Yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında
13:03
Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağışlarda 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ