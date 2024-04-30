İsrail Gazze'de 13 Filistinliyi daha öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de Filistinlilerin evlerine top atışları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri, kentin batısındaki Emel Mahallesi'nde şu ana kadar enkaz altından 6 Filistinlinin cenazesini çıkardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.