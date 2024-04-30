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Dünya
AA 30.04.2024 11:41

İsrail Gazze'de 13 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de 13 Filistinliyi daha öldürdü
[Fotograf: AFP]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 Filistinli yaralandı.

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de Filistinlilerin evlerine top atışları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri, kentin batısındaki Emel Mahallesi'nde şu ana kadar enkaz altından 6 Filistinlinin cenazesini çıkardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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