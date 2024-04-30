Pentagon: Gazze kıyısındaki yüzer iskele inşası mayıs hedefine uygun olarak sürüyor

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısında insani yardımlar için kullanılması planlanan yüzer iskele inşaatına dair basını bilgilendirdi.

Singh yaptığı açıklamada, "inşa ettikleri yüzer iskelenin planlanan tarihte (mayısta) kullanılmak üzere inşasının devam ettiğini" bildirdi.

İskelenin tamamlanmasıyla günlük yaklaşık 90 tırlık insani yardımın Gazze'ye ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, iskelenin tam operasyon kapasitesine eriştiğinde ise günlük 150 tıra yakın insani yardımın geçişine imkan tanımasının planlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder da nisan başında basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla inşa ettikleri Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) yoluna devam ettiğini belirtmişti.

"Konuştuğumuz gibi yaklaşık 60 günde, mayıs başında tam operasyon kapasitesine ulaşmayı umuyoruz." diyen Ryder, ellerinden geldiğince hızlı hareket etmeye çalıştıklarını aktarmıştı.