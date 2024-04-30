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Dünya
AA 30.04.2024 10:50

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyerek bazılarını gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi
[Fotograf: AFP]

İsrail askerleri Nablus'un doğu kesimindeki Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, bazı aranan kişileri teslim etmemeleri halinde bölge sakinlerinin evini yıkmakla tehdit etti.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı

Cenin, Tulkerim, Beytüllahim ve El Halil'in çeşitli beldelerine de baskın düzenleyen İsrail ordusu, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

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