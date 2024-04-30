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Dünya
AA 30.04.2024 09:42

Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar

Dün 88,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,2 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 87,02 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlardaki düşüşte, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere dün Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

Ateşkes anlaşması süreciyle ilgili olarak Mısır basını, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler de talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişeler artarken, piyasalarda Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bu hafta istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'de bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 89,3 dolar aralığının direnç, 86,78 ile 85,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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