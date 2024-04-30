Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2024 12:40

Güney Kore'de 2 hastanede poliklinik ve cerrahi hizmetler askıya alındı

Güney Kore'de artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden asistan ve stajyer doktorlara destek veren kıdemli doktorların haftada bir gün işe gitmeme eylemi nedeniyle başkentteki iki büyük devlet hastanesinde poliklinik hizmetleri ve bazı cerrahi operasyonlar askıya alındı.

Güney Kore'de 2 hastanede poliklinik ve cerrahi hizmetler askıya alındı
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore'nin başkent Seul'de asistan ve stajyer doktorların artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protestolarına destek veren Seul Devlet Üniversitesi Hastanesi ve Severance Hastanesinin kıdemli doktorları, haftada bir gün işe gitmeme eylemi yapacaklarını açıkladı.

Söz konusu hastanelerde kıdemli doktorların eylemi nedeniyle poliklinik hizmetleri ve bazı cerrahi operasyonlar askıya alınırken acil servis ve yatan hasta tedavilerinin devam edeceği kaydedildi.

Başkentteki Seul St. Mary's Hastanesi ve Asan Tıp Merkezi ile Seul çevresinde bulunan Seul Devlet Üniversitesi Bundang Hastanesi, Yongin Severance Hastanesi ve Kore Üniversitesi Ansan Hastanesinin kıdemli doktorları da eyleme katılacaklarını duyurdu.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakan Yardımcısı Park Min-soo, eylem nedeniyle "büyük çaplı bir aksama yaşanmayacağını" belirterek ilgili kurumlara ek askeri doktor görevlendirmesi yapılacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Microsoft, Endonezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 1,7 milyar dolarlık yatırım planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı
13:20
Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na düştü
13:19
Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:25
Bakan Tekin: Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız
13:12
Yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında
13:03
Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağışlarda 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ