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Dünya
AA 30.04.2024 11:45

Microsoft, Endonezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 1,7 milyar dolarlık yatırım planlıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Endonezya'daki bulut depolama sistemi (Cloud) ve yapay zeka altyapısına 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Microsoft, Endonezya'da yapay zeka ve bulut sistemine 1,7 milyar dolarlık yatırım planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile başkent Cakarta'da bir araya geldiği ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlara ilişkin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, verilerin muhafaza edileceği yeni bir bulut sistemi ve yapay zeka altyapısının geliştirmesi için gelecek 4 yıl boyunca Endonezya'da 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi.

Yatırımın 840 bin kişiye yapay zeka eğitimi imkanı da tanıyacağı kaydedilen açıklamada, "Bugün duyurduğumuz dijital altyapı, beceri kazandırma ve geliştiricilere destek gibi yatırımlar, Endonezya'nın gelişmesine yardımcı olacak." denildi.

Açıklamada, 1,7 milyar dolarlık yatırımın, Microsoft'un Endonezya'daki en büyük yatırımı olacağı duyuruldu.

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