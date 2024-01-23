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Dünya
AA 23.01.2024 23:37

Kenya'da "açlık tarikatı" liderlerine yeni suçlamalar yöneltildi

Kenya'da 429 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve 94 sanık, cinayet ve terörün ardından 238 kez taksirle adam öldürmekten suçlandı.

Kenya'da "açlık tarikatı" liderlerine yeni suçlamalar yöneltildi
[Paul Mackenzie | Fotoğraf: AFP]

The Star gazetesinin haberine göre, daha önce terör ve cinayetten suçlanan 95 sanık, bugün çıktıkları mahkemede 238 kez taksirle adam öldürmekle suçlandı.

Suçlamalar, tarikat üyelerinin gömüldüğü Shakahola Ormanı'ndan çıkarılan 429 cesetten 238'i için yapıldı. Sanıklar suçlamaları reddederken, 238 kişinin de yetişkin olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 4,5 saat süren suçlamalar sonrası mahkeme heyeti sanıkların serbest kalmasına yönelik talebi reddetti.

Geçen hafta da ölen 191 çocuk için hakim karşısına çıkan Mackenzie ve bazı sanıklar için mahkeme, akıl sağlığı kontrolü talep etmişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

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