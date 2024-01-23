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Dünya
Reuters, AA 23.01.2024 23:15

İsveç Başbakanı: NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yakınız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yakınız." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı: NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yakınız
[Fotograf: Reuters]

Kristersson, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

TBMM'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onayı olumlu bulduğunu belirten Kristersson, "Bugün, NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yakınız." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

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