İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil yaralandı

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre İsrail ordusu Hizbullah’ın İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık verdi.

İsrail güçleri, 155 milimetrelik toplarla Hizbullah’ın saldırı gerçekleştirdiği Şebaa beldesindeki bazı hedefleri vurdu.

Bir top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda 166 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.