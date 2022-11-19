Kazakistan halkı, yarın 7. kez cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek.

Gece 00.00 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyasının sona erdiği ülkede, bugün seçim öncesi “sessizlik” günü olup seçim propagandasına izin verilmiyor.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu ise ülkenin seçime hazır olduğunu duyurdu.

Komisyon Başkanı Nurlan Abdirov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, seçim için gerekli ekipmanın sağlandığını, seçim bölgelerinde engelli vatandaşlar için koşulların oluşturulduğunu, liste kontrollerinin ve sandık görevlilerinin hazırlık süreçlerinin de tamamlandığını bildirdi.

11 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor

Toplam nüfusu 19 milyonu aşan ülkede, söz konusu seçimlerde 11 milyon 950 bin 485 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Aynı gün yaklaşık 12 bin Kazakistan vatandaşının ise ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde oy kullanacağı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı da şu anda Ukrayna’da yaşayan 11 Kazak vatandaşının Polonya’nın başkenti Varşova’da oy vermek için başvuru yaptığını aktardı.

Yarın ülke genelinde yaklaşık 10 binden fazla sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 07.00’da başlayıp 20.00’de sona erecek.

Kazakistan’ın üç büyükşehri Astana, Almatı ve Çimkent’teki 86 sandık sabah 06.00’da açılacak.

Askeri birliklerde, huzurevlerinde, sanatoryum ve sağlık kurumlarında, duruşma öncesi gözaltı merkezlerinde kurulacak sandıklarda listedeki seçmenlerin tümü oylarını kullandıktan sonra bölge seçim komisyonu oy verme işleminin sona erdiğini ilan edebilecek.

Kazakistan’daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini, 15 ülkenin seçim kurulu başkanının yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası kuruluşlardan gözlem heyetleriyle toplamda 642 yabancı gözlemci yerinde takip edecek.

​​​​​​​Seçimlerde, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevine, mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de aralarında olduğu 6 kişi aday.

Auıl (Köy) Halk Demokrasi Partisi'nden Jiguli Dayrabayev, Ulusal Sosyal Demokrat Partisi'nden Nurlan Auesbayev, “Amanat” Sendikalar Topluluğu'ndan Meyram Kajıken, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nden Karakat Abden, “Kazak anneleri, gelenek yolunda” kamu derneğinden de Saltanat Tursınbekova seçim adayları arasında yer alıyor.

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 kadının adaylar arasında olması da dikkati çekiyor.

Seçimlerde, 69 yaşında olan görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev ise parlamentodaki üç siyasi parti ile 30’dan fazla sivil kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “halk koalisyonunun” adayı olarak yarışacak.