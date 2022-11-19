Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'ın Türkiye sınırında 4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AA]
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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