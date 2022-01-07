Batı Avrupa büyüklüğündeki devasa ülke, 2 milyon 717 bin kilometre kare yüzölçümüne, geniş maden kaynaklarına ve muazzam ekonomik potansiyele sahip.

Gelin Kazakistan'ın ülke profiline yakından bakalım...

Etnik köken

Kazakistan, nüfusun çoğunluğunu yerli etnik grup olan Kazakların oluşturduğu çok uluslu bir ülke.

Kazaklar ve Ruslar dışında, Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar, Tatarlar, Uygurlar, Koreliler ve Ahıska Türkleri de dahil olmak üzere çok çeşitli etnik gruplar yaşıyor.

Bağımsızlığını 1991'de ilan eden Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu ülkede oluşan büyük demografik krize karşı nüfus politikası yürütüyor.

Sovyet yönetimi altında bastırılan ana din olan İslam, yeniden canlanıyor.

Kuzeybatısında Rusya ile 5 bin kilometrelik ve Çin ile 17 bin kilometrelik sınırı bulunan Kazakistan, Tacikistan dışında tüm diğer Orta Asya cumhuriyetleriyle komşu. Kazakistan’ın Hazar Denizi’ne ve Aral Gölü’ne kıyısı bulunuyor.