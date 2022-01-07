Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da kamyon kasasında 10 ceset bulundu
Meksika'nın kuzeyinde, terk edilmiş kamyonun kasasında 10 ceset bulunduğu bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri ihbar üzerine Zacatecas eyaleti Hükümet Sarayı'nın önünde terk edilmiş kamyonda arama yaptı.
İncelemeler sonucunda kamyonun kasasında 10 ceset olduğu belirlendi.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
Olayın, çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Etiketler: Meksika
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