Katil Netanyahu, Hamas liderlerine saldırı tehdidini yineledi

Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde konuşan Netanyahu, Hamas liderliğini hedef alacaklarını söyledi.

Netanyahu, 7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok.” ifadeleriyle Hamas liderlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, dün Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.