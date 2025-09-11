Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2025 20:05

Katil Netanyahu, Hamas liderlerine saldırı tehdidini yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Katil Netanyahu, Hamas liderlerine saldırı tehdidini yineledi

Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde konuşan Netanyahu, Hamas liderliğini hedef alacaklarını söyledi.

Netanyahu, 7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok.” ifadeleriyle Hamas liderlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, dün Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Hamas
Sıradaki Haber
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:45
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşılıyoruz
20:37
Denizli'deki orman yangını kontrol altında
20:27
Dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarında Türkiye pavilyonu dikkat çekti
20:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Doha'daki saldırı hepimizin gözümüzü açsın
19:14
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
19:08
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ