AA 11.09.2025 18:54

Hamas: Doha saldırısı, müzakere sürecinin tümüne yönelik işlenmiş bir suç ve suikasttır

Hamas Hareketi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetine yönelik saldırısının bir suikast olduğunu ve müzakere sürecinin tümüne yönelik işlenmiş bir suç olduğunu açıkladı.

Hamas: Doha saldırısı, müzakere sürecinin tümüne yönelik işlenmiş bir suç ve suikasttır

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum'un düzenlediği basın toplantısını yayımladı.

Doha'daki saldırıyı değerlendiren Berhum, şunları söyledi:

"Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı, yalnızca heyete yönelik bir suikast girişimi değildir, müzakere sürecini bombalamak ve ona tümden bir suikast yapmaktır, Katar ve Mısır'daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktır. Saldırının kendisi, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının tek başına sorumluluğun yine Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümetinde olduğunun açık bir kanıtıdır."

Saldırı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki suç çetesinin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesinleştiğini belirten Berhum, bu saldırının ayrıca Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırım ve açlığı durdurmayı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları engellemekte de ısrarcı olduğunun açık bir teyidi olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

