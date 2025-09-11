Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 17:41

Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde bir üniversitenin, 1966-1991 yılları arasında 177 kişiye ait beden parçalarını ailelerin bilgisi ve rızası olmadan topladığı ortaya çıktı.

Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi

ABC News'ün haberine göre, eyalet mahkemesi tarafından, Tazmanya Üniversitesine bağlı müzede bulunan 3 beden parçasının ailelere veya adli tabibe haber verilmeden alındığının tespit edilmesi üzerine 2016'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada,1966-1991 yılları arasında eyalette görev yapan patologların beden parçalarını otopsiler sırasında alarak Tazmanya Üniversitesine bağlı müzeye verdikleri belirlendi.

Adli Tabip Simon Cooper, patologların adli amaçlarla muhafaza edilen parçaların yanı sıra otopsilerinden de örnekler sağlayarak müzeye aktarmış olabileceğini kaydetti.

Cooper, o dönemde yürürlükte olan ve günümüzde de geçerli olan yasalar gereği, ölüm sebebine ilişkin incelemeler kapsamında alınan beden parçalarının ailelerin bilgisi ve rızası olmadan tıbbi araştırma veya eğitim için kullanılamayacağını ifade etti.

Tazmanya Üniversitesi Sağlık Bölümü Rektör Yardımcısı Graeme Zosky, ailelerin yaşadığı üzüntüden dolayı derin pişmanlık duyduklarını belirtti.

Avustralya
