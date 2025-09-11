Az Bulutlu 25.5ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 17:30

Polonya, Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı nedeniyle sınıra 40 bine yakın asker konuşlandıracak

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği "Zapad-2025" askeri tatbikata yanıt olarak ülkenin doğu sınırına yaklaşık 40 bin asker konuşlandıracaklarını açıkladı.

Polonya, Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı nedeniyle sınıra 40 bine yakın asker konuşlandıracak

Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun süredir hazırlandığını ve ordunun 30 binden fazla askerin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Zapad-2025’e uygun şekilde yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunu belirten Tomczyk, “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Tomczyk, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Polonya, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere ülkesinin Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurmuştu.

Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı Zapad-2025 yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.

Polonya Rusya Belarus
