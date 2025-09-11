Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2025 15:33

Fransız siyasetçi, TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransa'da Milletvekili Arthur Delaporte, kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız siyasetçi, TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu
[Fotograf: AA]

TikTok'un çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonu Başkanı Delaporte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un tarafsız bir platform olmadığını belirtti.

Delaporte, TikTok hakkında, "Bu, dikkati yakalamak, kullanıcıları bazen sorunlu ve az denetlenen içeriklerin kapalı devresine hapsetmek ve bunu paraya dönüştürmek için tasarlanmış korkunç bir algoritma makinesi." değerlendirmesinde bulundu.

TikTok'un, sisteminin tehlikelerinin farkında olmasına rağmen uygulamaya devam ettiğini belirten Delaporte, platformun, 18 yaşından küçükler için canlı yayın ve kişiselleştirilmiş algoritmaları yasaklamasının yanı sıra kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki hasarın maliyetini üstlenmesini önerdi.

Milletvekili Delaporte, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, kullanıcılarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle TikTok'a karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TikTok'un 15 yaşından küçükler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonunun raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 15 yaşından küçükler için sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanması, 15-18 yaş arası gençlerin ise 22.00-08.00 saatleri arasında bu platformlara erişiminin engellenmesi teklif edildi.

ETİKETLER
TikTok Fransa Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Küresel Kararlılık Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:28
Küresel Kararlılık Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı
15:23
İstanbul Havalimanı'na 3 ödül daha
15:21
Küresel Kararlılık Filosu tekneleri Tunus'un Binzert Limanı'na doğru yola çıktı
15:11
Müze ve ören yerlerini 8 ayda 21,6 milyon kişi ziyaret etti
15:09
Türk Ticaret Bankası'ndan ihracatçıya 75 milyar lira finansman desteği
15:08
Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
FOTO FOKUS
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ