Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2025 17:55

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti

Japonya'da 206 milletvekilinin, hükümetin Filistin Devleti'ni tanıması talebiyle imzaladığı mektup, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sunuldu.

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti
[Fotograf: AA]

Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partiden (CDP) Abe Tomoko'nun da bulunduğu 3 milletvekili, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye 206 milletvekilinin imzaladığı mektubu sundu.

CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) gibi çeşitli parti üyelerinden oluşan grup, mektupla hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

CDP üyesi Abe, Dışişleri Bakanı İvaya ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

İvaya da "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum." dedi.

Japonya'da Temsilciler ve Danışma Meclisi şeklinde ayrılan ulusal parlamentoda (Kokkai) halihazırda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, bu ayki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni resmen tanıma planlarını açıklamıştı.

ETİKETLER
Japonya Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir
19:08
Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek
18:56
Hamas: Doha saldırısı, müzakere sürecinin tümüne yönelik işlenmiş bir suç ve suikasttır
18:33
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 9. toplantısını yapacak
17:54
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
17:45
Avustralya'da bir üniversitenin 25 yıl boyunca izinsiz beden parçaları topladığı belirlendi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ