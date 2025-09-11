Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 19:05

Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek

Almanya'da hükümetin, NATO kapsamında Alman askerlerinin Polonya üzerinde gerçekleştirdiği "hava polisliği" görevini uzatacağı ve genişleteceği bildirildi.

Almanya, Polonya üzerindeki "hava polisliği" görevini genişletecek

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, Rusya'nın Polonya hava sahasını son dönemde ihlal etmesine tepki olarak NATO'nun doğu sınırındaki varlığını güçlendireceğini belirtti.

Kornelius, "Alman hükümeti, Baltık ülkeleri ve Polonya'da halihazırda var olan yükümlülüklerin yanı sıra Polonya üzerinde hava polisliği görevini uzatacak ve genişletecek." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya desteğini de yoğunlaştıracağını aktaran Kornelius, ülkesinin (Rusya'ya yönelik) Avrupa Birliği'nde (AB) 19. yaptırım paketinin kabul edilmesi için de çalışacağını sözlerine ekledi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da tedbirlerin, müttefikler ve NATO ile yakın koordinasyon içinde alınacağı belirtildi.

Somut olarak, halihazırda Laage Hava Üssü'nde Polonya hava sahasının savunması için hazır bekleyen alarm filosunun görevinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca alarm filosunda yer alan Eurofighter tipi hava araçlarının sayısının iki kat artırılarak 4'e çıkarılacağı kaydedildi.

