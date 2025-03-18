Katil İsrail'in saldırıları sonrası Beyt Hanun'daki Filistinliler kent merkezine yöneliyor

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.

Beyt Hanun kentinin kuzeyinde ve doğusunda yaşayan Filistinliler İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından kaçarak sığınacak bir yer bulmak için şehir merkezine doğru gitmeye başladı.

Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.